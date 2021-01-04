中美之爭：內地人過去一年拋售美房產 料涉2137億

外國傳媒報道，不少在美國的中國人大舉拋售房產。據統計，截至去年11月為止，過去1年中國人拋售了274億美元(約2,137億港元)在美房產。

報道指出，由於中美關係短期變好的可能性不高，讓中國人開始拋售在美房產，以免某天被凍結，錢拿不回來。媒體引述全美房地產經紀人協會數據顯示，中國買家已提前從美國房地產市場撤離。截至2020年第4季為止，中國人購買美國房產的數量可能會跌至8年低位，金額或降至120億美元之間，遠低於2018年的300億美元。

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