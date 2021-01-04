全球經貿戰：中國發布鋼鐵工業5年發展規劃　提高鐵礦石自給

外國傳媒報道，鐵礦石價格飆升，中國與第一大供應國澳洲之間的貿易爭端也日趨嚴重，在此背景下，中國在鋼鐵工業5年規劃中，計劃降低對第三方鐵礦石的依賴。

工業和信息化部發布的政策文件草案稱，到2025年，鐵金屬國內自給率要達到45%以上。中國的鋼鐵產業規模位列全球第一。該方案還計劃進一步打造海外權益鐵礦山、與非主導供應商合作、提高廢鋼消費量等。

此前，多位鋼鐵行業高官談到了過度依賴外部鐵礦石供應的問題，尤其是由於去年12月現貨鐵礦石價格飆升至超過9年以來的最高水平。中國鋼鐵產量佔全球總量的一半以上，大約70%的鐵礦石來自於兩個國家：澳洲和巴西。

中國的上述規劃對澳洲來說，可能是尤為令人擔憂的消息，鐵礦石是該國最主要的大宗商品出口收入來源，而中國則是其最大的市場。雖然中國政府對一系列澳洲進口產品施加了限制，但目前為止鐵礦石未受影響，分析人士認為，這主要是因為中國高度依賴澳洲的鐵礦石供應。

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