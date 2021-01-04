港交所力谷 去年港ETP成交額增三成

為提升香港上市交易所買賣基金(ETF)的流動性，港交所去年6月要求莊家持續為買賣雙邊提供金額更高、價差更窄的報價，同時修訂ETF價位表，將上落價位(所報價格的最小增幅)減低最少50%。該所指出，自新措施推出以來，發現絕大部分香港上市ETF的價差均顯著收窄，超過70%的香港上市ETF的價差縮窄至少10%，當中日均成交逾1億元的ETF，價差平均縮窄54%，而日均成交為100萬元的ETF，價差亦平均收窄27%。股票ETF、槓桿及反向產品以及商品ETF當中，價差中位數縮窄28%至逾70%不等。

港交所指，價差收窄及流動性提升可促進香港市場的ETF交易並吸引新的ETF發行商進入本港市場，有助豐富香港的 ETF產品組合、提升投資者的交易體驗。

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