泰加保險配售新股擬籌5214萬 用作償還貸款
2021年01月04日 19:32
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泰加保險(06161)宣布，向至少6名承配人按配售價每股配售股份0.5港元，配售最多104,282,000股股份。配售股份將根據一般授權配發及發行。配售價較周一(1月4日)折讓約19.35%。配售事項所得款項總額最多將為5,214萬元，擬將所得款項淨額用作償還貸款，及／或用作集團一般營運資金。
配售股份數目最高相當於該公司已發行股本20%及經配發及發行所有配售股份而擴大後之已發行股本約16.67%。
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