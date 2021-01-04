樓價UPDATES：長沙灣ONE MADISON減33萬沽

二手市場繼續錄低價成交，長沙灣ONE MADISON兩房單位，減價33萬元沽出，成交價795萬元，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨錄2021年首宗買賣，單位為38座中層2室，實用面積499方呎，兩房方廳間隔，放盤僅4天即獲用家垂青，並以868萬元獲承接，實用呎價約17,395元，原業主於2006年4月以約298萬元購入，是次轉手帳面獲利約570萬元，升值約191%。

●西灣河嘉亨灣3座低層B室，實用面積約1,129方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，上月中開始放租，業主叫租60,000元，經議價後減價5,000元或約8.3%，最終以55,000元獲承租，實用呎租約49元，屋苑上月共錄13宗租賃成交，現時有約47個單位放租，月租叫價由16,500元起。

●鰂魚涌太古城周末連錄5宗買賣，包括銀星閣一個中層A室，實用面積約749方呎，套三房間隔，去年10月叫價約1,630萬元，累減至近期約1,600萬元，是次議價後終減至約1,546萬元成交，實用呎價約20,641元，新買家為同區用家，入市作換樓自用。

●鰂魚涌康怡花園N座高層12室，實用面積490方呎，兩房則王，叫價980萬元，放盤約兩星期，最終以946.8萬元易手，實用呎價19,322元，原業主於2016年10月以775萬元買入，持貨4年帳面獲利171.8萬元，單位升值22%。

●天后寶明閣極高層A室，兩房間隔，實用面積約302方呎，以約16,500元放租約半個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,500元，以約14,000元租出，實用呎租約46.4元，新租客為家庭客，心儀單位新裝修並設有傢電，故睇樓1次後決定承租。

●灣仔囍滙5座高層B室，實用面積576方呎，套兩房間隔，獲租客以33,200租入，實用呎租約58.1元，業主於2014年5月以1,196萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.36厘，新租客為外國回流客人，心儀灣仔交通方便，即決定租入。

●西營盤西浦高層D室，實用面積553方呎，兩房間隔，叫價1,450萬元，放盤一個月，最終願減100萬元，以1,350萬元易手，實用呎價24,412元，原業主於2011年以1,201.3萬元買入，持貨10年，帳面獲利148.7萬元，單位升值約12%。

●西半山采文軒連天台特色戶，實用面積384方呎，兩房間隔，叫價1,000萬元，最終以948萬元易手，實用呎價24,688元，原業主於2008年1月以430萬元買入，持貨12年帳面獲利518萬元，單位升值120%。

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九龍區

●長沙灣ONE MADISON錄本月首宗買賣，單位為中層F室，望山景，兩房間隔，實用面積約498方呎，以828萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價33萬元，以約795萬元成交，實用呎價約15,964元，低市價約5%，新買家為首置客，睇樓1次後拍板入市。

●長沙灣昇悅居2座高層H室，實用面積515方呎，兩房間隔，望海景，最初開價990萬元，現累減43.2萬元，以946.8萬成交，實用呎價18,384元，新買家為同區客，原業主於2008年3月以335萬元買入，持貨接近13年，沽貨帳面獲利611.8萬元，單位升值逾1.8倍。

●九龍灣德福花園I座低層5室，實用面積517方呎，兩房間隔，放盤僅2小時，原以720萬元放盤，即吸引睇樓約1星期之外區客承接，先後3次議價後，以708萬元成交，減價12萬，減幅約1.7%，實用呎價約13,694元。

●牛頭角淘大花園1月至今暫錄約5宗買賣，其中F座低層2室，兩房間隔，實用面積約390方呎，放盤1個月終獲同區客洽詢，業主減價22萬元，最終以約588萬元成交，實用呎價約15,077元，新買家為區內首置客，睇樓後火速入市。

●藍田滙景花園4座高層B室，實用面積537方呎，兩房間隔，最初開價850萬元，議價後降價32萬元，以818萬元易手，實用呎價15,233元，新買家為同區客，原業主於2005年4月以247萬元買入單位，持貨逾15年，現轉手帳面獲利571萬元，單位大幅升值逾2.3倍。

●將軍澳晉海2B座高層D室，實用面積約472方呎，兩房間隔，去年7月中開始放盤，原叫價890萬元，經議價後減價32萬元或約3.6%，最終以858萬元沽出，實用呎價約18,178元，原業主於2017年10月以約797.6萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約60.4萬元，物業升值近8%。

●將軍澳廣場頂層特色單位，實用面積約544方呎，三房一儲物室連180方呎天台，去年10月開始放盤，原先叫價980萬，經議價後減價35萬或約3.6%，最終以945萬元沽出，實用呎價約17,371元，屋苑上月共錄11宗二手買賣，平均實用呎價約16,859元，現時約有117個放盤提供，入場費由700萬元起。

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新界區

●東涌映灣園2021年首3天共錄8宗買賣，其中8座中層G室，實用面積736方呎，套三房間隔，獲外區換樓客以835萬元承接，實用呎價11,345元，原業主於2003年9月以183.2萬元一手買入，持貨17年，帳面獲利651.8萬元，單位期內升值約3.6倍。

●東涌居屋裕東苑A座低層3室，實用面積601方呎，三房間隔，享內園景，獲外區上車客垂青洽購，於已補價自由市場以546萬元成交，實用呎價9,085元，原業主於1997年8月以69.32萬元綠表價買入，2014年補地價約150萬元，持貨23年易手，帳面獲利約326萬元。

●荃灣全．城滙錄1月首宗二手買賣，單位為6座低層C室，實用面積約469方呎，一房間隔，開價約880萬元，由於屋苑鄰近港鐵站，而且屋苑基座設有商場，吸引外區首置客承接，雙方議價後以835萬元成交，實用呎價約17,804元，原業主於2017年9月以約648.5萬元購入，轉手帳面獲利約186.5萬元，物業升值約28.8%。

●荃灣翠豐臺5座中層A室，實用面積446方呎，兩房間隔，享山景，去年10月開始放盤，叫價725萬元，經議價後，減價25萬元或3.5%，以700萬元易手，實用呎價15,695元，新買家為上車客，原業主則於2008年以232萬元買入單位，持貨12年轉售，帳面獲利468萬元，單位期內升值約2倍。

●屯門新屯門中心自上月屯赤隧道開通後，已累錄約12宗買賣，交投活躍，其中3座中層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，叫價約560萬元放售近兩週，獲區內業主增持，雙方議價後終以550萬元成交，實用呎價約12,088元。

●屯門倚嶺南庭中層C室，實用面積573方呎，兩房間隔，新買家為外區客，睇樓翌日即決定入市，雙方議價後終以608萬元成交，實用呎價約10,611元，原業主於2010年10月以約214.8萬元購入，轉手帳面獲利約393.2萬元，期內物業升值逾1.8倍。

●屯門居屋兆禧苑B座低層10室，實用面積415方呎，兩房一廳間隔，區內客鍾情碼頭區物業鄰近工作地點，可節省時間，決定以10,500元即睇即租，實用呎租25.3元，如以現時同類型單位銀行估價約430萬元計算，租金回報率達2.9厘。

●屯門卓爾居短短4日已錄2宗買賣，包括5座高層B室，實用面積524方呎，兩房間隔，叫價750萬元，放盤約兩個月，減至725萬元隨即獲區內上車客承接，實用呎價13,836元，減幅約3.3%，新買家睇樓多時，見近期成交有回暖迹象，為免遲買會貴，即加快入市決定。

●元朗溱柏1月速錄3宗買賣，平均實用呎價11,199元，包括10座中高層K室，實用面積301方呎，開放式間隔，叫價465萬元，議價後以453萬元易手，實用呎價15,050元，新買家為上車客，睇樓一個月，即場還價洽購，見業主願讓步減價立即承接，原業主則於2017年5月以405萬元購入單位，持貨近4年，帳面獲利約48萬元或近12%。

●元朗YOHO Town第8座高層E室，實用面積約422方呎，建築面積約544方呎，屬兩房間隔，上月開始放盤，原叫價690萬元，經議價後減價22萬元或約3.2%，最後以668萬元沽出，實用呎價約15,829元，原業主於2003年10月以約129.4萬元購入，現轉手帳面獲利約538.6萬元。

●元朗映御1座高層E室，兩房間隔，實用面積約433方呎，疫情關係議價空間增加，迎買家睇樓數次後決定承接，原業主放盤約1個月，叫價約660萬元，雙方議價後最終以628萬元成交，實用呎價約14,503元。

●上水御皇庭2座頂層單位，實用面積約372方呎，兩房間隔，業主因擔憂經濟前景不明朗，怕租客面臨失業，所以寧願以較平租金水平出租，換取租客要一次過預繳半年租金，單位日前終以11,500元租出，實用呎租約31元，現時項目有約20個租盤，入場月租由11,000元起。

●粉嶺碧湖花園7座高層A室，實用面積約441方呎，大兩房間隔，外望內園景，放盤至今約4個月，原叫價550萬元，經議價後減價15萬元或約2.7%，最終以535萬元交吉形式沽出，實用呎價約12,132元，原業主於1999年10月以約157萬元購入，持貨至今21年，現轉手帳面獲利約378萬元。

●粉嶺中心A座頂層連天台戶，實用面積535方呎，三房間隔，放盤3個月，原叫價720萬元，減價36.2萬元，減幅約5%，終獲同區內換樓客以683.8萬元承接，實用呎價12,781元，原業主於2004年10月購入，當時作價170萬元，持貨16年多至今沽售，帳面獲利513.8萬元。

●粉嶺牽晴間7座中層F室，實用面積578方呎，議價後以715萬元獲承接，實用呎價12,370元，原業主於2016年以530萬元購入單位，持貨約5年，是次沽出單位帳面獲利約185萬元離場，單位升值約34.9%。

●沙田第一城1月暫錄約6宗買賣，其中36座高層H室，實用面積307方呎，兩房間隔，議價後以555萬元易手，實用呎價18,078元，原業主則於2015年以415萬元購入，持貨6年沽出帳面獲利140萬元離場，單位升值約33.7%。

●馬鞍山迎海．星灣御17座高層B室，實用面積795方呎，套三房間隔，日前以1,398萬元易手，實用呎價17,585元，原業主於2015年以1,317萬元購入，持貨6年沽出帳面獲利81萬元離場，單位升值約6.2%。

●馬鞍山銀湖．天峰8座低層C室，實用面積539方呎，兩房兩廳間隔，開價890萬元，減價82萬元，以808萬元沽出，實用呎價14,991元，原業主於2011年3月購入上述單位，當時作價438萬元，持貨9年多至今轉售，帳面獲370萬元離場。

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