不是疫情！美國兩極化才是今年全球最大風險

外國傳媒報道，歐亞集團(Eurasia group)認為，美國兩極分化將會是今年全球面臨的最大風險。

該機構總裁Ian Bremmer與董事長Cliff Kupchan表示，過去幾十年，全世界都希望美國能在危機時期恢復可預測性，但如今就連超級大國自身也面臨巨大挑戰。

歐亞集團報告自拜登政府執政後可能面臨的問題當中，舉出10個可能破壞全球經濟復甦的地緣政治、氣候及個別國家風險，報告提及的第二大風險，與已開發和新興經濟體面對持續擴大的疫情及K形復甦有關。

Bremmer與Kupchan稱，一旦最強大的國家陷入如此分裂，每個國家都可能面臨一些問題。報告同時警告，就算疫苗獲得普及，新冠肺炎疫情及衝擊並不會就此消失。另外，經濟復甦不均、疫苗近用差異，以及經濟刺激規模不足，將導致債務水平高漲、工人流離失所，並加劇對現任領導人的反彈聲浪，對美國來說，甚至可能加劇社會的兩極分化。

【歐亞集團列舉2021年全球十大主要風險】

●美國總統

●疫情延續

●淨零碳排放目標的影響

●中美緊張

●全球數據控制

●網絡衝突

●土耳其

●低油價

●默克爾領導下的歐洲

●拉丁美洲

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