【悲情樓市】居屋富榮花園呎價僅萬元

香港經濟環境未有改善，樓市持續受壓，去年樓市舖市的數據陸續公布，2020年現樓按揭全年有80,503宗登記，較2019年減少18.3%；全年樓花按揭登記則按年驟減45.5%。12月份未補價第二市場公屋及居屋暫錄53宗成交，按月減少約65%。旺角居屋富榮花園一個實用面積592方呎單位，呎價10,051元。

●海怡半島兩房單位劈價100萬沽

美聯林潤強表示，踏入2021年鴨脷洲海怡半島買賣交投活躍，首3天已錄約5宗買賣，其中4座高層G室，實用面積約610方呎，兩房連套房及儲物房間隔，擁海景，獲同區上車客垂青，原業主於去年12月以約1,100萬元放盤，近期已減至約1,050萬元，最後多減50萬元，終以1,000萬元市價沽出，累計減價100萬元或9%，呎價約16,393元。原業主於2007年9月以約298萬元購入，是次轉售帳面獲利約702萬元，物業升值約236%。

●元朗YOHO MIDTOWN減30萬易手

中原王勤學稱，元朗屋苑本月買賣增加，而YOHO MIDTOWN錄4宗最多，其中2座高層B室，實用面積475方呎，叫價828萬元，議價後減至798萬元易手，呎價1.68萬元。他續稱，政府如取消額外印花稅，料交投量會再加快。

●富榮花園呎售僅萬元

房委會資料，去年12月未補價第二市場公屋及居屋暫錄53宗成交，與11月全月錄152宗相比，減少約65%，但上月數字只屬臨時數字，至本月中再有更新。

而上月旺角居屋富榮花園一個實用面積592方呎單位，以595萬元自讓售出，呎價10,051元。

●去年現樓按揭登記共80503宗 按年減近兩成

中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，2020年現樓按揭全年共有80,503宗登記，較2019年的98,523宗減少18.3%；全年樓花按揭登記較2019年按年驟減45.5%，累計錄6,828宗。

與此同時，中國銀行(香港)由2020年5月開始連續7個月奪得單月現樓按揭榜首，以巿佔率26.6%蟬聯現樓按揭巿佔一哥；中銀香港由2020年8月起連續5個月穩佔樓花按揭巿佔率首位，累計全年超越滙豐，以巿佔率28.9%高踞全年榜首，中銀香港成為2020年現樓及樓花按揭巿佔雙料冠軍。

●50大甲廈去年成交縮逾43%

受到疫症打擊，與經濟表現關係密切的寫字樓市場受到影響，去年全年交投顯著下滑。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，2020年50大甲廈僅錄75宗買賣，按年大跌逾43%，多達半數甲廈項目全年更錄得零成交，屬近年首見。

去年50大指標甲廈所錄成交，涉及面積僅約29.7萬方呎，按年急挫44.5%。去年的成交尚包括九龍灣企業廣場1期等發展商拆售貨尾的項目，換言之，若單純計及普通二手指標甲廈買賣，成交量將會更低。

2020年成交量主要集中於九龍區，共錄43宗，涉及約19.3萬方呎，惟宗數按年仍跌42.7%，至於港島及新界分別錄得21宗及11宗買賣，全年按年分別跌57.1%及上升22.2%。新界區逆市錄得上升，主要因為沙田石門京瑞廣場去年連錄8宗買賣，較2019年的5宗增加。

而去年全年未聞成交的25座甲廈，不乏核心區指標項目，包括中環皇后大道中九號、環球大廈及灣仔會展廣場辦公大樓等。

●去年工商舖買賣創19年新低

隨着工商舖物業價格顯著調整，下半年投資氣氛逐漸起動，踏入去年12月份，受疫情影響，不少買家及業主被迫留港消費，反而令以往傳統淡季的工商舖市況轉勢創去年按月成交量新高。

在新冠肺炎陰霾籠罩下，2020全年工商舖總成交宗數續跌。中原(工商舖)資料顯示，去年12月錄得約638宗工商舖買賣，總成交金額約91.66億港元，宗數雖較11月份高出約39%，並為全年最多月份，但去年累計約4,226宗成交，仍創2001年後新低。

該行認為，今年首季工商舖市場仍會於低位徘徊，至疫苗陸續推出，第二季可望會見起色，加上今年將有兩幅大型商業地推出招標，預計其招標反應將會帶動工商舖投資氣氛，料2021年成交量相比2020年將有兩至三成升幅，價格升幅則在10%內。

該公司董事總經理潘志明表示，市場延續2019年社會事件氣氛，2020年更受疫情重創影響投資者心態，拖累工商舖交投量創多年新低。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020