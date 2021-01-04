【深度解構】內地股匯齊鳴　今年好兆頭？港股會...

2021年甫開局，資金湧向以中國為首的新興市場，股匯齊鳴！反映內地市場的在岸人民幣(CNY)兌每美元繼去年升值逾6%後，周一(4日)升穿6.5水平，為2018年6月以來首次，幾近完全收復中美貿易戰後的失地；而有「納指中國版」之稱的深圳創業板指數更創2015年7月之後最高，挑戰當年大牛市的巔峰。

【A股開門紅 闖牛市高峰】

內地股市迎來「開門紅」，承接上周除夕創出的全年最高位，內地3大股指於今年的首個交易日集體爆升，其中滬綜指突破3,500點關，最高見3,511點，創2018年1月30日之後新高，那時正值2017年的A股牛市步入尾聲。事隔近兩個月，兩市成交再度突破1萬億元人民幣(下同)大關，為A股歷史上每年首個交易日最高。

人民銀行周一進行200億元逆回購操作，單日淨回籠1,400億元，惟大市未受「收水」影響，滬綜指周一收報3,502點，升0.86%。科技股較集中的深成指及深創板指更雙雙創下5年半收市高位，全日分別飆2.47%及3.77%，收報14,827點及3,078點，後者是2015年6月、即A股開始爆發股災之後，首度收於3,000點大關之上。

滬深兩市總市值按日進帳1.27萬億元，至80.99萬億元。兩市成交周一按日升23%至1.16萬億元，惟外資透過滬深股通淨沽出5.41億元A股。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠評論，內地財金部門雖未明確貨幣政策取向，但市場普遍認為當局不會收緊，相信1月中旬前A股仍有一定炒作，惟全球疫情仍未受控，須警惕疫苗發展，A股恐隨時借勢調整。不過，他對內地股市仍感樂觀，認為投資者毋須太擔心，以滬綜指為例，最多回調至3,420點已見支撐。

券商普遍對後市看法樂觀，招商證券指，今年首季將迎來近10年最高業績增速，料股市於本月維持上行。東莞證券則指，當局定調今年政策方向「不急轉彎」，有助於穩定市場信心，亦料短期資金面處於寬鬆格局，對大市有支持。惟光大證券提醒，現時市場對於經濟復甦的預期較為強烈，要警惕寬鬆政策退出的風險。

【人幣新正頭 近返貿戰前】

踏入新一年，人民幣升勢持續，即使由官方開出的人民幣中間價下調159點子，至6.5408，對在岸人民幣勁升毫無阻力，周一收市飆770點子，報6.4628，單日升幅達1.2%；至於較受國際市場主導的離岸人民幣(CNH)亦升穿6.45關，日內曾漲逾500點子，使在岸及離岸價雙雙創逾兩年半新高。港銀也趁開年推出人民幣定存吸客。

交易員形容，跨年後市場交易明顯轉活躍，使人民幣接連升穿多個關口，加上內地經濟基本面明顯跑贏其他發達國家，而中國外匯交易中心(CFETS)指數的美元權重再度調低，猶如打開人民幣升值之門，短期匯價或劍指6.4水平，即每百港元兌人民幣處於82水平。

人民幣漲勢強勁之際，人民銀行宣布改善跨境人民幣政策，光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，這反映內地當局容許人民幣升值，昨日匯價升勢凌厲不排除是跨境措施的消息早已在市場流傳所致，成為人民幣上行助力，並透露周一不見中資大行大量買入美元「護價」，料短期內上試6.4關，年底見6.23水平。

顏氏補充，自2015年「八一一」小匯改以來，人民幣匯價積弱，緊接是中美貿易戰開打，形容人民幣國際化「冇咗影」，及至去年下半年起人民幣轉勢上升，相關資產漸獲國際市場認可，若人民幣持續升值，人民幣國際化將成為中方主打方向。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌亦認為，今輪人民幣升值是由中國經濟基本面推動，預計今年人民幣仍會處於偏強的走勢，料升值期持續至上半年，及至年底則漲至6.25。另方面，中國與歐盟達成投資協定，變相為歐元注入升值動力，或不利美元匯價長遠走勢，但有助推升人民幣。

多間港銀亦趁勢於新一年推出人民幣定存吸客，上海商業銀行的12個月年利率為2.25厘，入閘門檻為10萬元人民幣；工銀亞洲則主打128天存期，年息最高為2.15厘。事實上，部分銀行自去年底已積極為人民幣資金作部署，最新數據顯示，去年11月人民幣存款按年增加15%，至7,180億元人民幣，創2016年5月以來高位。

華僑永亨銀行經濟師李若凡解釋，人民幣走勢穩定及利率較高，為人民幣存款增長的主因之一。不過，季節性因素及海外投資者對境內人民幣資產的興趣較高，或使人民幣資金由香港流向內地，料短期內香港人民幣存款升幅有限。

【港股4日漲1158點 8藍籌股攜手破頂】

內地股市「開門紅」及人民幣顯著上揚，加上「北水」積極掃貨，港股在2021年首個交易日做好，恒生指數升241點，再創超過10個月高位，連升4個交易日，累漲1,158點，中資科網股以外的8隻藍籌股更齊齊觸及上市新高！

恒指甫開市即觸及27,079點的全日低位，跌151點，惟未幾即拗腰上升，最多升271點，高見27,502點；收市報27,472點，漲0.88%，為去年2月20日之後的收市新高。科技指數更一度創8,544點的歷史新高，收市報8,489點，升63點或0.75%。反觀國企指數收報10,722點，跌15點或0.14%。

花旗銀行發布2021年環球投資前瞻，預料恒指12個月目標為30,054點，即較周一收市有逾9%潛在升幅。關於科網股監管風險升溫，該行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧相信，新措施或接踵而來，但投資者應開始消化。另一方面，經濟重啟減少內銀「讓利」的壓力，同時利好香港零售物業。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，港股承接去年底的升勢，在2021年開局表現不錯，資金加快流入。他認為恒指支持位在26,500至27,500點，短線有望上試28,000點，惟升勢會集中在題材性股份，如不受內地反壟斷法影響的新經濟股等。

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