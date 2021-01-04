中企過去20年在美集資額逾1.1萬億元

外國傳媒報道，據統計，過塊20年以來，中國企業透過美國資本市場集資達1,440億美元(約1.12萬億港元)。

統計指出，從2020年起，中企在美國資本市場籌資金額約35億美元，到2007明顯增加，當年度約91億美元，2012年一度降至7.938億美元，2014年攀升至323億美元，2020年集資金額創20年新高，達到359億美元。

美國未來是否持續讓中企退出美國資本市場，取決於即將上任的總統拜登。牛津大學學者Magnus直言，「我們不知道拜登政府將如何接管特朗普政府留下的棍棒，如果美國對中國態度持續惡化，一定對中國帶來過渡成本。」

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