【深度解構】中美金融戰下類受害股可能係...

外媒報道，由於石油被視為重要軍事資源，故3大中資石油股極有可能成為下輪針對目標，MSCI明晟、富士羅素亦正研究處理方案。不過，報道引述分析師指，大多數機構投資者都是透過香港股市交易，而非ADR市場。對於投資者而言，最大的不利因素是美國證券交易委員會(SEC)呈交的文件已喪失透明度。

受消息影響，中海油周一早段曾低見6.77元，收跌1.81%至7.05元，惟獲「北水」撐場透過港股通淨買入11.89億元。該公司公告指，董事會並不知悉導致股價下跌的任何原因。中石油無升跌，中石化更跌轉升，收漲1.72%。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，鑑於美國總統特朗普或會在交接前加大對中企的打壓，油股成另一針對目標不足為奇。但美國的舉動將大減中資股赴美上市的意欲，同時加快中概股來港第二上市。他亦指，即使被美除牌不會影響企業營運或集資，但在更多環保政策推行、科技發展等因素下，相信油股股價仍將持續低迷。

3企周一開市前分別發表公告，指未收到紐交所將ADR下市的書面通知，對其行動表示遺憾。截至上周四，中移、聯通及中電信ADR分別代表公司已發行普通股的約2%、1%及0.57%。中國外交部則表示，中方堅決反對美方將經貿問題政治化，泛化國家安全概念，無端打壓中國企業，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則，以及國際經貿規則。

【港交所受惠 股價再破頂】

該行香港企業客戶主管合夥人黃煒邦指，中概股回歸及新經濟企業將成新股市場兩大推動力，料今年有10至15間中概股來港上市，平均集資100億至150億元，目前有逾100間公司已申請上市，加上市場資金充裕，今年將有更多大型新股。

對於美國通過《外國公司問責法》，會否令更多中企來港上市，該行香港資本市場合夥人黃金錢指，企業選擇上市地點時，除政治因素，亦會考慮估值、投資者等，而已回流的中概股股價向好，多一個上市平台亦有助集資，相信中概股回歸趨勢持續，惟部分未達到第二上市的市值或滿兩年上市要求，會選擇來港雙重第一上市。

另邊廂，召車平台滴滴出行計劃今年內在港上市，內媒指，其目標估值600億至800億美元(約4,680億至6,240億港元)，現正與高盛、摩根大通在內的投行洽談。

港交所公布，去年全年有26隻新交易所買賣產品(ETP)掛牌，包括首次推出A股槓桿反向產品、深港交易所互掛產品，總數逾140隻，全年ETP市場日均成交約64億元，按年升三成。

【華為市佔恐續縮 小米望做三哥】

小米股價近期升勢凌厲，今年首個交易日再創新高，高見35.4元，漲6.62%，收升6.17%，報35.25元，為表現最佳藍籌，首度比招股價17元高逾倍，兌現董事長雷軍「讓公司上市當日(2018年7月9日)買小米的投資者賺一倍」的承諾。

研究機構TrendForce報告顯示，去年全球前六大品牌排名依序為三星電子、蘋果公司(Apple Inc.)、華為、小米、OPPO及Vivo。惟今年初起華為分拆榮耀，其產能受限晶片禁令，今年全球市佔率排名恐跌至第七。

該機構料今年全球前六品牌依次為三星、Apple、小米、OPPO、Vivo及Transsion，涵蓋全球近八成市佔。報告指，消費者是否對褪去華為光環的榮耀買單仍待觀察；而華為日後就算沒有晶片禁令，仍要與榮耀競爭，市佔恐難回到昔日。

另TrendForce預料，隨着各國陸續恢復5G建設、廠商相繼推出中低階5G晶片，今年全球5G手機產量將倍增至5億部，滲透率升18個百分點至37%。因疫情與國際局勢不確定，加上晶圓代工產能緊絀，手機產業前景仍存變數。

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