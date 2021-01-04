夜市UPDATES：道指早段破頂後倒跌440點

美股在2021年首個交易日個別發展，道指周一(4日)早段破頂後倒跌440點，報30,166點，跌幅1.44%；標指先升後倒跌41點，至3,714點；以科技股為主的納指同樣跌127點，至12,761點。港股夜期報27,500點，升12點，高水27點。

市場仍密切注視周二(5日)喬治亞州兩個參議院席位的補選，以及周三(6日)美國國會確認總統選舉人團投票結果。

著名維權投資者艾肯透露，近日已沽售價值約6億美元的保健產品生產商康寶萊(Herbalife)股份，持股量降至約6%，市值約4億美元，他亦將放棄該公司的董事局席位。艾肯自2013年起，一直是康寶萊最大股東，協助力抗另一維權投資者阿克曼對公司經營模式的質疑，而估計該項投資為艾肯勁賺超過10億美元。康寶萊股價周一早段報47.68美元，挫0.76%。

法國汽車生產商PSA股東批准與快意佳士拿總值520億美元的合併方案，快意佳士拿的股東亦日內進行表決，股價早段報18.51美元，升2.29%。

達美航空行政總裁Ed Bastian向員工發出通告，表示今年將是復甦的一年，重申目標在春季將錄得正現金流。達美股價早段報40.3美元，升0.23%。

一直為美股「大淡友」的Rosenberg Research總裁羅森堡警告，美股正呈現巨大泡沫，根據一系列估算後，結果顯示被高估幅度介乎20至30%。惟他表示，只要利率保持在低位，除非經濟活動大幅度回調，否則泡沫並不會很快爆破。展望未來12個月，他建議投資者吸納表現落後的公用及能源類股份。

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