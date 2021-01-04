傳內地糧食價格大漲　玉米最嚴重

有內地網媒指出，近期肉品價格全面上漲，其中豬肉價格3個月以來大漲27.1%。再者，玉米、雞蛋、小麥、大麥與稻米也大漲。當中尤以玉米漲勢最勁，在山東，每噸玉米突破2,700元人民幣(下同)大關，每斤最高漲到1.39元，逼近1.4元歷史紀錄。

除豬價外，今年羊肉價格亦飆，熟羊肉漲到每斤70元，較往年貴了10至15元。豬羊的漲勢也帶動牛肉、雞蛋與雞肉上漲。

有北京市民透露，牛肉漲價了，蔬菜也漲了，現在沒有兩元1斤的菜啦。老百姓現在是雪上加霜，第一沒工作，第二物價還漲。另一北京市民也指出，企業緊縮開支、裁員，許多人失業及收入銳減，許多原本月薪1萬至2萬或3萬至4萬元的上班族，現在已減薪至3至5千，甚至1至2千元，在這種壓力下，甚麼都感覺貴了。

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