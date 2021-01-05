歐股收市做好　Fresnillo急升逾一成

今年甫開局，歐洲股市周一(4日)表現向好，英國富時100指數收報6,571點，升111點或1.72%；法國CAC指數收報5,588點，升37點或0.68%；德國DAX指數收報13,726點，升7點或0.06%。

新冠肺炎疫情繼續是今年的主要關注點之一，目前全球確診人數累計已超過8,500萬宗。英國首相約翰遜稍後時間預期將宣布更嚴格的防疫措施，而當地周一正式展開阿斯利康(AstraZeneca)旗下新冠肺炎疫苗的接種。

個股方面，持有英國博彩公司立博(Ladbrokes)的英國賭企Entain公布，收到美高梅國際酒店集團以主要換股和有限現金的併購建議，總代價80.9億英鎊。Entain股鴿全日升逾25%。

基礎資源板塊普遍向好，英美礦業公司Fresnillo急升逾10%。

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