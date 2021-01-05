國際油價受挫　布油下試51美元關

美股下挫拖累風險資產價格表現，國際油價周一(4日)受挫。紐約2月期油收報每桶47.62美元，跌90美仙或1.85%；布蘭特2月期油收報每桶51.09美元，跌71美仙或1.37%。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)周一開會後未有就調整減產協議作出決定，指部分OPEC+產油國需要與各自的政府溝通，亦有部分產油國將舉行雙邊會談。OPEC+會議休會至周二(5日)。

另據外媒報道，科威特外長證實，卡塔爾和沙特已經達成協議，重新開放海、陸、空三路邊境。早於2017年6月5日，沙特、阿聯酋、巴林等國突然宣布跟卡塔爾斷絕外交關係，並關閉邊境實施封鎖。

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