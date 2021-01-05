美3巨擘合資Haven Healthcare宣布停止營運
2021年01月05日 04:43
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亞馬遜。(Getty Images圖片)
由美國電商龍頭亞馬遜、「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡、美國以資產計最大的投行摩根大通3大巨企組成的合資企業Haven Healthcare宣布，將於2月起停止營運。
Haven發布聲明指，在Haven停止營運之後，亞馬遜、巴郡和摩根大通仍將各自發揮自身的洞悉力，繼續非正式地進行合作，設計旨在滿足旗下員工特定需求的計劃。
Haven在2018年成立，目標是為客戶提供更簡化及有效的初步醫療保健服務。
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