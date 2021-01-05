聯儲博斯蒂克：料今年初美國較難實現復甦

外媒報道，美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，相信美國新一輪財政刺激措施將有助避免經濟陷入一些不良的結果，但仍需時觀察該些措施潛在的不足之處。

他估計，今年年初美國經濟實現復甦可能會有些困難，預期第二季才有望出現強勁的復甦。

博斯蒂克並指，希望美國「吸取此前的教訓」，加速分發疫苗，又稱如果新冠肺炎疫苗和經濟復甦站穩腳跟，聯儲局可能會「在短期內」重新調整資產購買規模。

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