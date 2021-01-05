【A股點評】智飛生物續獲疫苗訂單可看好

智飛生物與默沙東成功續約，默沙東將向公司獨家供應HPV疫苗、五價輪狀疫苗、23價肺炎疫苗、滅活甲型肝炎疫苗。其中，重點產品HPV疫苗2021至2023年6月基礎採購全額分別為102.89億元人民幣、115.57億元人民幣及62.60億元人民幣，上網採購金額分別為120.4億元人民幣、135.96億元人民幣及89.43億元人民幣，2021年基礎採購和上調採購金額按年分別增長24%及45%。我們認為，公司與默沙東成功續約後，重點產品業績確定性將提升，未來高增長可期。

研發管綫中EC診斷試劑已經獲批，預防性微卡已處於審評審批尾聲，預計於2020年內或2021年初獲批，其他產品還包括了23價肺炎多糖疫苗、人二倍體狂犬疫苗、四價流感疫苗、15價肺炎疫苗都處於臨牀三期階段、EV71疫苗、四價諾如疫苗、痢疾雙價疫苗皆已開始臨牀試驗，未來幾年將會逐漸上市銷售，提供持續發展動力。

另外，公司重組蛋白亞單位新冠疫苗進入臨牀III期，未來有望大幅提升公司業績。海外部分企業在新冠疫苗研究中數據優異，但未來供應全球市場仍然受到運輸與產能所限制，市場空間依然廣闊，公司新冠疫苗預計於2020年上半年獲得III期臨牀數據，技術路徑有自身優勢，未來有望大幅提升公司業績。

智飛生物認購深信生物股權，將強化公司核心競爭力以及公司穩健可持續長期發展，深信生物擁有獨家知識產權的新一代脂質納米粒(LNP)遞送技術領先國際水平，目前已構建多個LNP化學結構庫，未來有望應用mRNA技術開發多種預防及治療藥物，認購mRNA平台，一方面豐富公司研發佈局，另一方面為未來除預防性疫苗外的治療藥物研發奠定了技術儲備基礎。

風險方面，HPV疫苗的銷售或不及預期，預防性微卡上市進度或不及預期，以及研發進度或不及預期。

智飛生物是產品梯隊豐富的疫苗龍頭，我們看好公司未來發展前景，暫不考慮未來新冠疫苗研發成功可能帶來的業績增量，預計公司於2020至2022年母公司應佔利潤分別為33.44億元人民幣、46.65億元人民幣及59.82億元人民幣，對應每股淨利潤分別為2.09元人民幣、2.92元人民幣及3.74元人民幣，對應預期市盈率分別為75倍、54倍及42倍，維持「推薦」評級。

中國銀河國際證券

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