新股專輯：新紐科技超購445倍 中邦環境2元定價
2021年01月05日 07:12
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軟件開發企業新紐科技(09600)公布招股結果，香港公開發售部分錄得445.57倍超額認購，以招股價範圍上限4.36港元定價，集資淨額約7.716億元。散戶認購1手(800股)的中籤率16%，最少申請625手才穩獲1手。
另外，內地園林及生態修復項目服務提供商中邦環境(01855)公開發售部分獲超額認購35.25倍，每股定價2元，接近招股價範圍下限，集資淨額約5,470萬元，認購1手(2,000股)的中籤率13.5%，最少申請25手才穩獲1手。
兩隻新股預計於周三(6日)在主板掛牌。
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