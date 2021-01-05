德勤辭任及退任潮延至2021年！逾一年涉達107家上市公司

長盈集團公布，德勤已辭任公司核數師一職，自2021年1月4日起生效。於其辭任函中，德勤指(其中包括)作為其正常程序(包括每年考慮是否希望繼續擔任其核數客戶的核數師並於得出結論前)，將考慮各種因素，包括與審計有關的專業風險、核數費用水平及其目前工作流程下可動用的內部資源，德勤已決定辭任。

該董事會進一步宣布，據公司審核委員會之推薦建議，董事會已議決委任大華馬施雲

會計師事務所為公司新任核數師，同日起生效，以填補德勤辭任後之臨時空缺，任期直至公司下屆股東週年大會結束為止。董事會認為，更換核數師將不會對集團截至2020年12月31日止財政年度之年度審計構成任何重大影響。

另外，燁星集團公布，德勤已辭任公司核數師，自2020年12月31日起生效，原因為該公司與德勤無法就截至2020年12月31日止年度的核數費用達成共識。

德勤於其辭任函中指出，經計及與審核有關的專業風險、核數費用水平及其目前工作流程下可動用的內部資源等多種因素後，決定辭任核數師一職。德勤尚未完成對該公司及其子公司截至2020年12月底止年度的綜合財務報表的核數。

公司的董事會和審核委員會確認，除截至2020年12月31日止年度的核數費用外，公司與德勤之間無其他分歧或未解決的事項，沒有任何其他有關核數師變更的事項應引起公司證券持有人或債權人注意。

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