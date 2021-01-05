【專家點評】林嘉麒：港股見動力　阻力位在...

2021年的首個交易日表現醒神，延續2020年港股尾段的威力，接力將恒指推向更高水平。確實，恒指自上周三(30日)期指結算日後重上27,000水平後，成功突破自11月以來的悶局，過去兩個月游走於26,000至27,000點水平，悶極多時，年尾終於突破。以昨日(4日)先跌後反彈，反映港股已有動力，短線調整可吸。下個目標先上試去年2月高位27,770點水平，及後就是2020年1月的下跌裂口28,492至28,795點的裂口位，樂觀點先以去年高位29,100點作為目標。

剛過去一年，環球及投資市場充斥壞消息，否極泰來，2021年投資市場以「樂觀」為主調是合理的。今年美元弱，是利好環球市場最重要的一個原素。面對2020年疫情對環球經濟的重擊，環球央行均以弱貨幣低利率來支撐經濟復原，美國疫情下經濟重創，聯儲局將以量寬及弱美元支撐白宮的財政政策。疫苗研發成功，印鈔加上經濟復甦，全球經濟處於擴張階段時股市自然受益。而消費者需求增加引發通脹，削弱了美元的購買力，結果是投資者會選擇風險更高的資產。對港股而言更有利，美元弱吸引資金流到估值落後市場，加上聯繫匯率的結構下，港股在2021年估值大幅修復機會相當大，上望空間大。而在流動性充裕下，2021年將繼續延長史上最長的債券牛市。資金流入高評級債券資產。新興市場受惠利差優勢及貨幣升值趨勢，亦是利好環球股市原因。

另一方面，中美均是「開局之年」。美國新任總統拜登將於今個月上任，過去歷任總統在上任第一年均會推出多項新政，尤其今年是疫情後首年，加上執政黨換屆。重要的是有耶倫將出任美國財長，其立場「鴿派」，在任聯儲局局長期間，堅持緩慢加息，重視勞動力市場，強調維持低利率和寬鬆政策。耶倫還曾強調美元貶值對出口的好處。當然，有指目前她面臨迫使美國重返「強勢美元」政策的壓力。不過，2021年實際上沒有「強美元」的空間，因此股票市場有較大上升機會。

至於中國，今年是實施「十四五」規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。新華社評論稱，中央經濟工作會議為做好2021年經濟工作、實現「十四五」開好局，提供了重要遵循。評論最後還指出，2021年是中國共產黨成立100周年，也是國家現代化建設進程中具有特殊重要性的一年。再者，中歐全面投資協定(CAI)已在12月30日協定談判，RCEP亦已經在去年11月正式簽署，而去年12月召開的中央經濟工作會議提出，要積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)。似乎在中美角力的緊張關係上，中國亦與多方在多個經貿關係上更加牢固。事實上，中國在疫情後，經濟增長復原明顯，近月北向投資額度亦明顯增加，估計外資在2021年流入會更過去多年來的豐富。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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