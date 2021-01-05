藥明生物曾跌逾4%　主要股東減持套現近百億元

藥明生物公布，主要股東WuXi Biologics Holdings Limited委託配售代理，同意以每股96.5港元配售1.02億股，佔已發行股本約2.5%，作價較前收市價折讓約6.49%，套現約98.43億元，WuXi Biologics承諾設6個月禁售期。交易完成後，WuXi Biologics持股減至約20.64%，繼續為公司主要股東。

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