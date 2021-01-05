【專家點評】陳正犖：長線持倉須緊貼大趨勢

之前與讀者分享過短線策略上，傳統周期股和中小型股可能在經濟復甦憧憬下，受惠於資金轉換籌碼追落後。至於長線策略，我們維持建議「勢不可擋大趨勢」作為資產組合的核心投資主題。

今年其中一個重點，預期是重新關注新能源發展。許多投資者希望「重建更好」，而不是回到疫情之前常態，故此疫情後，市場或重新喚起應對氣候轉變及設立環保標準的急切性。2020年的經濟停擺，燃燒石化燃料活動大減，並帶來明顯好處，以美國部分地區為例，空氣中的二氧化氮減少了30%。

世界各地政府都積極考慮「綠色新交易」，包括對可再生能源和基建作重大投資，以振興經濟。我們預計表現最好的ESG (環境、社會和治理) 公司，業績將持續受注目，不只在疫情後，甚至是更長遠之後。環球疫情大流行期間，中國承諾2060年前做到碳中和，以及美國候任總統拜登設立氣候目標，我們認為這正是清潔能源的黃金投資機遇。去年再生能源發電首次較燃燒石化燃料便宜，亦可能帶動未來幾年，加快使用綠色能源。

須繼續關注的另一主題，相信是亞洲崛起。新興亞洲的高儲蓄和投資增長，與人口增長相結合，區內中產消費者是跨國公司的強大機遇，到2030年，亞洲中產可能佔全球中產階級增長的絕大部分。去年亞洲經濟預期會超越世界其他地方的總和，是自19世紀以來首次，未來數十年料進一步向前發展。

至於去年表現相當理想的科技相關股，之前被視為「疫情防守股」。視像會議、媒體、家庭遊戲和電子商務企業，都受疫情推動加快了業務增長。然而隨着疫情受控，科技行業短線增長或放緩，但基本因素仍穩固，數碼化繼續是長期趨勢，軟件、應用程式和數碼內容對世界經濟貢獻將持續擴大。5G、網絡安全、金融科技(包括電子支付、財富和銀行產品)、人工智能、數據存儲(大數據)和物聯網等行業是首選。

隨着今年開始全面推出5G無線數據網絡，我們認為超連接時代已經來臨，連接互聯網的設備可能會大量增加，產生的數據也會大量增加。短期得益者包括參與推出5G的企業，而長期受益者包括自動駕駛、遠程醫療和智能城市相關概念股。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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