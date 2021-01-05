亞盛醫藥獲第4個FDA授予的孤兒藥資格認證
2021年01月05日 07:53
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亞盛醫藥(06855)公布，美國食品和藥品監督管理局(FDA)日前授予公司在研原創新藥Bcl-2抑制劑APG-2575孤兒藥資格認定，用於治療急性髓系白血病(AML)。這是APG-2575繼華氏巨球蛋白血症(WM)、慢性淋巴細胞白血病(CLL)、和多發性骨髓瘤(MM)適應症之後，獲得的第4個FDA授予的孤兒藥資格認定。
亞盛醫藥於2020年共有4個在研新藥獲得共9項FDA孤兒藥認證，為內地生物醫藥企業之最。「孤兒藥」又稱為罕見藥，用於預防、治療、診斷罕見病的藥品。
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