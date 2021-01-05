【市前重點睇】道指跌382點　期金飆逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至89.852；港匯反覆處7.7535；離岸人民幣(CNH)高見6.4542；美元兌日圓報103.13；歐元企1.2250；英鎊見1.3568。金價升至1,941.8美元。布油跌穿51美元；紐油徘徊於47.4美元。道指期貨偏軟。

●阿特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)稱，今年初美國經濟實現復甦可能會有些困難，預期第2季才有望出現強勁的復甦。

●道指在2021年首個交易日最多曾暴冧724點，低見29,881點，其後跌幅收窄，收報30,223點，仍下挫382點或1.25%，為自2016年以來首次開局錄得跌幅。標指收報3,700點，跌55點或1.48%；納指收報12,698點，跌189點或1.47%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,134點，跌337點或1.25%。

●即月恒生指數夜期收報27,167點，跌321點，低水306點，成交25,022張。

●一直為美股「大淡友」的Rosenberg Research總裁羅森堡警告，美股正呈現巨大泡沫，根據一系列估算後，結果顯示被高估幅度介乎20%至30%。

●外媒報道，歐亞集團(Eurasia group)認為，美國兩極分化將會是今年全球面臨的最大風險。

●紐約2月期油收報每桶47.62美元，跌90美仙或1.85%；布蘭特2月期油收報每桶51.09美元，跌71美仙或1.37%。

●紐約2月期金收報每安士1,946.6美元，升51.5美元或2.7%，創自2020年4月以來最大單日升幅。

●英國富時100指數收報6,571點，升111點或1.72%；法國CAC指數收報5,588點，升37點或0.68%；德國DAX指數收報13,726點，升7點或0.06%。

●中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，2020年現樓按揭全年共有80,503宗登記，較2019年的98,523宗減少18.3%；全年樓花按揭登記較2019年12,528宗按年驟減45.5%，累計錄6,828宗。

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