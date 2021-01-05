中國金茂上月簽約銷售額按年增1.4倍

2020年全年累計取得簽約銷售額合共2,311億元(其中包含(如有)長沙梅溪湖國際新城項目、南京青龍山國際生態新城項目、寧波生命科學城項目、嘉善•上海之窗智慧科學城項目及鄭州二七區馬寨新城項目的成交銷售金額)，累計簽約銷售建築面積約1,129.08萬平方米。

截至於2020年12月31日，集團已錄得已認購(未簽約)物業銷售額共計約104.07億元。

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