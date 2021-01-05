鐵貨：K＆S恢復經鐵路向中國客戶運送貨物

公司表示，整體而言，大部分K&S產品經鐵路向其中國客戶運送。如公司於2020年12月17日公告所指，因新冠肺炎引致綏芬河邊境出現物流及跨境效率問題，俄羅斯鐵路於2020年12月中旬不再接受通往綏芬河的貨運，因此，K&S亦暫停經鐵路向中國客戶運送貨物。

該公司報告指，於2020年12月底，綏芬河邊境的鐵路已恢復部分服務。現時K&S每日平均可運送一輛火車至邊境，相當於礦場每日約一半的產能，K&S正將部分產量轉移至海運客戶並儲備剩餘產量。

該公司首席執行官馬嘉譽稱，儘管現時的鐵路服務水平未能完全滿足K&S的運輸需求，但 透過將銷售轉移至海運客戶，有關影響有所緩和，此舉更可令客戶群更多元化。一旦鐵路服務恢復正常，公司會將儲備的剩餘產量用作銷售。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020