【專家點評】陳蓓敏：友邦宜候低吸納
2021年01月05日 08:15
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踏入2021年，祝讀者們身體健康，心想事成。過去美股表現優異，本月應在高台消化整固。美國新總統即將就職，整體格局會以平穩過渡為首要。美匯指數持續偏弱於90以下水平。比特幣飆升創新高於34,500美元。若美國收緊加密貨幣海外交易中報監管，將是應考慮潛在風險之一。2021年投資策略，要留意拜登政府政策，此可參考過去民主黨代表總統政績，乏善足陳。正當美國在暮年總統領導下，一切皆是預期計劃下，反之歐盟終於在厭倦別人陰影下生存，於去年底，趕與中方簽訂中歐全面投資協定，為未來經貿布局，展開新的一面，也為歐盟國家在疫情重創經濟下，打了支延命針。過去中國不斷減持美債，騰出的資源將投放在那兒，也不難估計。
港股於首交易日，錄得紅盤高收，升逾200多點，立於27,500點附近。外圍中概股偏軟，主要受美國行政命令影響，令投資者避走黑名單之選，又或受國內反壟斷法風險，短線避開。市場看好國內年內經濟表現，人民幣呈現強勢、在外貿易關係和消費雙循環帶動下，華夏滬深相關ETF表現出色。雖然香港疫情個案仍未清零，但隨下周接種疫苗開始，曙光日子可待。未來與國內復關，相關經濟板塊必受惠拉上。友邦(01299)業務涉及亞太區18個市場，增長動力為中國，市場估計一旦中國和香港復關，可帶雙位數字業務增長。建議候低吸納，目標價110元，止蝕84元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。(客戶持有友邦)
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