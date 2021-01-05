【專家點評】陳蓓敏：友邦宜候低吸納

踏入2021年，祝讀者們身體健康，心想事成。過去美股表現優異，本月應在高台消化整固。美國新總統即將就職，整體格局會以平穩過渡為首要。美匯指數持續偏弱於90以下水平。比特幣飆升創新高於34,500美元。若美國收緊加密貨幣海外交易中報監管，將是應考慮潛在風險之一。2021年投資策略，要留意拜登政府政策，此可參考過去民主黨代表總統政績，乏善足陳。正當美國在暮年總統領導下，一切皆是預期計劃下，反之歐盟終於在厭倦別人陰影下生存，於去年底，趕與中方簽訂中歐全面投資協定，為未來經貿布局，展開新的一面，也為歐盟國家在疫情重創經濟下，打了支延命針。過去中國不斷減持美債，騰出的資源將投放在那兒，也不難估計。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。(客戶持有友邦)

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