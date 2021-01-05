【專家點評】古勝：領展走勢向好可吼
2021年01月05日 08:30
東網電視更多新聞短片
早前一直對後市唔多睇好，皆因大市徘徊打橫行，又似營造圓頂向下，誰不知去年底港股一輪急升，市場氣氛隨即轉好，昨日(周一)恒指升241點，收報27,472點，成交金額1,826億元。後市係咪大升市？老古話你知一定唔係，只係短線港股又有動力，可以考慮順勢入市短炒。若然自問身手唔算敏捷，不如就手旁觀，反正再向上29,000點及30,000點都有大阻力，值博率不高。
短線博反彈，領展房產基金(00823)估值吸引，而技術走勢向好，可供考慮。該基金價格自去年11月10日裂口高開65元後，每次調整股價都比上一次高。昨收報71.75元，高於所有平均線，向上較大阻力為去年3月份的相對高位78元，建議於71元附近小注入市，向下止蝕為10天線即70元水平。
東網產經專欄作者 古勝
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020