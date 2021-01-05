【專家點評】古勝：領展走勢向好可吼

早前一直對後市唔多睇好，皆因大市徘徊打橫行，又似營造圓頂向下，誰不知去年底港股一輪急升，市場氣氛隨即轉好，昨日(周一)恒指升241點，收報27,472點，成交金額1,826億元。後市係咪大升市？老古話你知一定唔係，只係短線港股又有動力，可以考慮順勢入市短炒。若然自問身手唔算敏捷，不如就手旁觀，反正再向上29,000點及30,000點都有大阻力，值博率不高。

東網產經專欄作者 古勝

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