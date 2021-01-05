港股跌200點後回順　騰訊力頂　港交所升破450元

港股早段跟隨外圍挫逾200點，恒生指數跌至27,150點有承接，暫跌幅收窄至約50點，於27,400點水平徘徊。國企指數回穩；科技指數跌30點，主板成交850億港元。

大型科網股個別發展，阿里巴巴跌2.8%持續弱勢；騰訊倒升2.2%力頂。小米集團創新高後倒跌近1%，於35元爭持；美團反覆升0.5%；京東集團跌近2%。

金融股拖低大市，滙豐控股跌0.7%；友邦保險跌1.5%；中國平安跌1.7%；中國人壽跌2.2%；工商銀行跌1.3%；建設銀行跌0.3%。香港交易所升破450元再創新高，暫漲2.6%報453.6元。

內需股強勢，蒙牛乳業首次升破50元，暫飆5.5%，是表現最佳藍籌。恒安國際及萬洲國際升3.3%及3%緊隨其後。華潤啤酒片3%再創新高；青島啤酒漲近2%。農夫山泉及藍月亮兩隻半新股再破頂，暫飆6.2%及7%。

市場消化ADR退市消息，三大內地電訊股先跌後反彈，中國電信飆5.7%；中國移動及中國聯通齊升1.5%。

【09:20】阿里及滙豐領跌 三大電訊股續挫

承接美股跌勢，港股開市跌191點或0.7%，恒生指數報27,281點；國企指數低開75點或0.71%，報10,647點；科技指數跌67點或0.8%，報8,422點。

藥明生物再被主要股東減持，股價開市跌3.6%，是表現最差藍籌。蒙牛乳業逆市升1.4%，是表現最佳藍籌。

大型科網股個別發展，阿里巴巴跌3.3%報220港元；京東集團跌2.4%；騰訊及小米集團偏軟，開市跌約0.1%；美團升1.1%表現較佳。

三大內地電訊商沽壓持續，中國聯通及中國電信開市跌3.3%；中國移動跌3.2%。同樣面對美國退市風險的三桶油亦跌1.6%至3.2%。

金融股受壓，滙豐控股低開1.1%報40元。工商銀行再跌1.6%；建設銀行跌0.7%；中國平安及中國人壽跌2.1%及0.6%。

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