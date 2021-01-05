「地表最強蘋果分析師」料Apple首財季業績勝預期

外媒報道，「地表最強蘋果分析師」、天風國際分析師郭明錤發布報告稱，受益於大部分硬件產品需求高於預期，預測蘋果公司(Apple Inc.)2021財年首季業績可能優於市場預期。

他認為，以蘋概股股價漲幅來看，在去年第4季相對於全球市場是表現相對落後，主要在於預期AirPods 2021年出貨增長速度不如預期，以及內地廠間擴大競爭的影響。惟他補充，這利空因素已作反映，考量到透過從海外競商取得訂單增長的展望不變，以及與內地廠商垂直整合帶來的長期競爭優勢，預測Apple優於預期的2021年度首財季表現，可望推升近期A股 Apple供應鏈股的股價表現。

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