官媒評內房：高增長神話難再　別低估政府治理智慧與韌性

內地官媒《證券時報》報道，對於內地房地產來說，長效機制就是趨勢的這條長河，不要低估政府治理樓市的智慧與韌性；又指很多人沒有感受到趨勢，只是因為治大國如烹小鮮，採取了「慢變量」驅動趨勢的手法，發力於無形之中、漸次加力。

就拿資金面來說，報道指過去為了鼓勵住房消費，長達20多年，按揭利率低於實體利率，但趨勢在今年反轉了，按揭貸款利率開始高於實體經濟融資利率，彰顯了政策的態度。報道強調，金融治理能力正在跟上，每個人都要往前方看，不要成為那片「無辜的雪花」。

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