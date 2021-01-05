中國經濟：深圳出台加快智慧城市和數碼政府建設意見

深圳市政府近日印發《深圳市人民政府關於加快智慧城市和數字政府建設的若干意見》，提出了深圳加快智慧城市和數碼政府建設的總體要求、重點任務和保障措施等。

到2025年，深圳將打造具有深度學習能力的城市智能體，成為全球新型智慧城市標杆和「數碼中國」城市典範。該市將推動通信網絡全面提速，加快終端設備全面感知，加快大數據中心建設，加快人工智能基礎設施整合提升，加快區塊鏈技術基礎設施建設。

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