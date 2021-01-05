中國經濟：長江經濟帶經濟總量佔全國比重增至46.6%

內地發改委表示，長江經濟帶經濟總量佔全國的比重從2015年的42.3%提高到2019年的46.5%，2020年前三季度進一步提高到46.6%；新興產業集群帶動作用明顯，電子信息、裝備製造等產業規模佔全國比重均超過50%。

此外，內媒引述交通運輸部綜合規劃司官員指，長江航道標準提升的航道條件改善，促進了船舶大型化發展，2020年長江乾線船舶平均噸位達到1960噸，比2015年增長42%；江海直達、江海聯運快速發展，有力保障長江經濟帶經濟社會發展。2020年長江乾線貨物通過量突破30億噸，再創歷史新高，較2015年增長40%。

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