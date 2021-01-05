華爾街好友：道指短期或回吐5到10％　年內有望挑戰35000點　

全球新冠肺炎疫情確診數字仍不斷上升，且美國即將進行喬治亞州參議員決選，美股道指昨(4日)報跌收場。不過，華爾街好友，沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)預期，道指短期內很可能回調5至10%，但年內有望進一步突破35,000點。

美媒引述西格爾昨表示，在周內的喬治亞州選舉前，市場有點緊張。他認為，該選舉將決定哪個由哪個政黨控制美國參議院，目前預料選舉結果有利於民主黨，如果出現這種情況，可能會引發道指5至10%的回調。

他認為從市場的預測來看，共和黨的支持率在上周末回落不少，如果民主黨人拿下這2個席位，接下來就面臨增稅情況。但他強調，任何痛苦都是短暫的，一個溫和的民主黨政府及大規模的財政援助，可以抵銷增稅的影響。

他又指出，疫苗讓經濟重新開放的希望，和拜登的基礎建設計劃，成為市場主要的催化劑，料2021年道指可能進一步上漲10至15%，挑戰35,000點。

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