分析：美國股票型ETF仍受追捧　投資部局有三大方向

受惠美國總統特朗普簽署近9,000億美元紓困法案及1.4萬億元政府預算案，以及英國再批准新冠疫苗使用，據外電統計，截至去年底的一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入122.8億美元，其中主要流入美國及全球股票型ETF，近周資金分別淨流入56.8億與33.8億美元；亞太、新興市場及拉美股票型ETF近周資金淨流入8.8億、6.3億及0.05億美元；而日本、中國及歐洲股票型ETF近周資金分則錄得淨流出6.2億、4.7億及1.6億美元。

報道引述富蘭克林證券投顧展望，2021年全球經濟將呈現先調整後回升的走勢，前者反映秋冬疫情嚴峻的衝擊，中國為首的新興市場將扮演經濟復甦的領頭羊，之後隨着疫苗普及帶動更多經濟活動重返常軌，輔以低利寬鬆政策延續，有利風險性資產做好，其中弱勢美元趨勢成型將提振新興市場走勢，元旦月份可特別留意拜登新政府、企業業績及中國春節前後的消費旺季。該公司建議布局掌握「雙題材」即科技及價值補漲，「雙核心」即美股及新興亞股，以及「雙收益」即美國與新興市場平衡型基金共三大方向。

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