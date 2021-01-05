中美日科技角力：呢家企業扮演着重要角色…

2020年，台灣半導體龍頭企業--台積電可謂經歷了豐收之年！隨着全球半導體技術圈因中美對立而分裂，該企成為美國與日本制中的焦點，美、日皆在爭相邀請該企前往設廠，中國則要求該企增加在當地的投資。

日本政府近年來積極拉攏台積電，除了因應中美貿易戰及日韓貿易戰的考慮之外，中美貿易戰引發的南海主權爭議，更讓日本政府擔心美國拉攏台積電前去設廠後，將導致日本半導體產業邊緣化。

外媒報道，台灣在晶圓代工及後段封測市佔均居全球之冠，只要台海發生衝突，全球晶片立刻斷鏈，台積電就是扮演提供晶片最重要也最關鍵的角色。早前外電引述美國前外交官表示，必須拯救被圈進中國內地主張擁有領土權的九段線範圍內的「寶」，所指的正是台積電。包括蘋果、高通、輝達、賽靈思等美國半導體廠，大部分都委託台積電生產。若沒有台積電技術，全球半導體企業將無法生產產品。若台積電工廠落入中國內地手裏，美國及同盟國的整個半導體供應鏈恐將崩壞。

日本政府也在擔心這個問題，故積極爭取台積電前去設廠。在台積電評估赴日設晶圓廠即使有補助也不利下，選擇在美設廠，但該企向來不受任何一方的政治約束，仍選擇材料和設備有優勢的項目，與日本合設封裝廠，兼具順應分散台海可能引發的衝突風險。封測的投資規模相對比晶圓廠低，但藉與日本合作，該企可聯繫到日方所掌握的封測材料和設備技術，以保全球領先地位。

不過，中國內地亦不怠慢，消息指中方已要求台積電啟動南京廠擴大投資。台積電處於三大經濟強國的角力下，如何拿捏投資項目及金額，將考驗經營決策者的政治判斷。

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