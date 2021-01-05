2021年韋恩「10大驚奇」：標普500暴瀉20%後再彈至4500

私募基金黑石集團(Blackstone)作出2021年「十大驚奇」預測，上半年標普500指數恐重挫20%步入熊市，之後一路反攻、上看4,500點；其他預言包括美國經濟增長突破6%、美元轉強。

據黑石副主席韋恩(Byron Wien)及首席投資策略師Joe Zidle報告中指，5至10種疫苗取得成功，加上治療方法得到改善，將令美國人生活在2021年陣亡將士紀念日(5月31日)之前恢復某種程度的「正常」。韋恩稱，「我們將展開歷史上最長久的經濟周期，比2010到2020年那一波仍要長」。

韋恩強調，十大驚奇預測的清單組成事件為投資人預測有1/3以上發生機會，但他認為有 50%以上發生的可能性。

他又預測，美國聯儲局(Fed)及財政部將延續寬鬆政策，以支持經濟；通脹溫和上升，帶動金價揚升，並提高虛擬貨幣的吸引力；而美元將因美國經濟轉強而扭轉弱勢。

其他2021年十大驚奇預測包括：

●聯儲局延長購債期限，避免殖利率曲線趨於陡峭；

●特朗普成立自己的電視台，並規劃參選2024年總統；

●拜登上任後修補中美貿易關係，令內地股市升勢領先新興市場；

●景氣循環類股升勢領先防禦類股，小型股跑贏大型股，大型科技股一整年表現落後；

●美國司法部放鬆對Facebook的監管力道；

●受惠經濟活動恢復正常，西德克薩斯中質原油(WTI)升至每桶65美元，能源類債券及能源股上漲；

●特斯拉以現金加股票收購某一家大型汽車製造商(機會略低但仍可能發生)。

87歲的韋恩由1986年起每年都會公布十大驚奇預測，他一年前預測標普500指數上看3,500點，最終於2020年收爐日升至3,756.07點高位收市。不過，其他預測就失準了，如油價未升穿每桶70美元、看淡蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜等科技巨頭的預言亦未兌現。

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