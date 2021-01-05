瑞銀：疫苗若奏效　油價可衝高　標指挑戰3900點

新冠肺炎疫情持續，瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示，如果疫苗可在第二季被廣泛應用、社交活動在第三季恢復正常，有機會推升油價，美股標普500指數有望挑戰3,900點關口，歐元則有機會升至1.25美元。

目前，紐約期油報每桶47.76美元，布蘭特期油報每桶51.19美元。標指周一則收於3,700點，歐元兌美元則企1.2275。

瑞銀指出，以中間情境推算，預測全球經濟持續復甦可望支撐風險資產表現，尤其是全球股票與美元計價新興市場主權債，料將同時受惠於政策寬鬆與中國經濟強勁反彈，推升油價走高，但不利美元走勢。

該行續稱，更樂觀預期下，若然疫苗能夠提前在第一季廣泛且有效的被應用，社交活動在第二季前恢復正常，相信已開發國家經濟可望在今年底前全面復甦，標指可能挑戰4,100點，而金價則可能在今年中旬回軟至1,600至1,700美元。

瑞銀指出，在上行情景下，部分較嚴格的防疫限制可望在夏季來臨前解除，只要社交活動可以在第二季前正常化，配合已開發國家政策支持，全球經濟可望在今年底前全面復甦。如果美國今年撤回部分對中國及歐洲商品加徵關稅，有機會推升全球經濟復甦並提振歐元，屆時英國股票或許有機會受益，大宗商品及信貸需求增加，但高評等債券可能面臨拉回整理壓力。

雖然瑞銀看好油價走高，惟石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)周一(4日)開會後未有就調整減產協議作出決定，國際油價收盤周一受挫，周二(5日)踏入亞洲時段則略為回升。

外媒引述OPEC特派記者Amena Bakr表示，OPEC+大部分成員贊成沿用目前的生產水準，但俄羅斯和哈薩克希望2月起增產每日50萬桶，由於未能達成共識故休會，並將於周二再重新召開會議。

報道指，沙特能源部長Abdulaziz bin Salman提到，雖然疫苗是石油市場非常可喜的迹象，但因為全球需求仍遠不及2020年初時的水平，且變種病毒的發展無法預測，所以OPEC與非成員的石油生產國仍必須謹慎應對。

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