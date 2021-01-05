【瑞通推介】藥明配股低開4%　資金趁機撈底

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮歐美疫情惡化，並關注佐治亞州兩個參議院議席的補選結果。道指隔晚創即市新高後倒跌，收報

30,223點，跌382點(或1.2%)。恒指昨曾見27,502點的去年二月以來高位，收升241點(或0.8%)，報27,472點，4個交易日累漲逾1,100點。今早一度回吐逾300點，跌穿27,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾6,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,300萬元，反映投資者減持好倉套利。

份，涉資98.43億元，配售價較上日收市折讓6.49%；配售股份相當於已發行股本總額約2.5%。今早低開近4%，低位見98.95元，其後跌幅略收窄至3%。

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