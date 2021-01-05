【瑞通推介】藥明配股低開4% 資金趁機撈底
2021年01月05日 10:39
東網電視更多新聞短片
瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮歐美疫情惡化，並關注佐治亞州兩個參議院議席的補選結果。道指隔晚創即市新高後倒跌，收報
30,223點，跌382點(或1.2%)。恒指昨曾見27,502點的去年二月以來高位，收升241點(或0.8%)，報27,472點，4個交易日累漲逾1,100點。今早一度回吐逾300點，跌穿27,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾6,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,300萬元，反映投資者減持好倉套利。
昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點。昨日創新高的藥明生物(02269) 公布，主要股東WuXi Biologics以每股96.5元，配售其持有的1.02億股現有股
份，涉資98.43億元，配售價較上日收市折讓6.49%；配售股份相當於已發行股本總額約2.5%。今早低開近4%，低位見98.95元，其後跌幅略收窄至3%。
微盟(02013)去年累漲逾3.1倍，是表現最好恒生科技指數成分股，昨繼續走強，曾飆11%至15.48元的歷史新高，收漲9.4%於15.26元，五個交易日累升47.7%，14日RSI處超買水平。今早曾回調3%，低見14.78元，其後倒升，重回15.2元之水平。昨有逾210萬元淨流出其好倉。
小米(01810)最新旗艦手機熱賣，刺激股份繼續跑贏ATM，並連續三日刷新上市新高，昨收升6.1%於35.25元，盤中破頂高見35.4元，14日RSI處超買。今早先跌後回升，曾轉升逾1%至35.7元，再創上市新高35.9元。超過9,100萬元在昨日淨流出其好倉，淡倉同日則有逾910萬元淨流入。
中移動(00941)今早一度再走低逾3%，低見42.4元，其後由跌轉升。昨有約18.4億元北水淨流入中移動，輪證資金流方面，分別有逾830萬元和逾90萬元淨流入其好倉和淡倉。
北水連日大手買入騰訊(00700)，昨再錄超過32億元北水淨流入。股價曾升3.3%至583元，收升1.5%於572.5元。今早曾跌逾1%，低見565.5元，其後掉頭回升，重返580元之上。輪證資金流方面，逾450萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1500萬元淨流入。
內地建立銀行業按揭貸款集中管理制度，內房股跑輸。融創(01918)昨曾挫7.6%至26.45元，失10天、20天線並創52周低位，收報27.1元，跌5.41%，成交和沽空同見上升。今早跌逾1%，再失27元。昨有約300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
藥明輕微價外、中短期購(26863)，行使價：111.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.4倍
微盟價內、短期購(23042)，行使價：14.9元，2021年3月到期，實際槓桿：2.8倍
小米輕微價外、中短期購(27297)，行使價：39.13元，2021年5月到期，實際槓桿：4.5倍
小米價外、中短期沽(28315)，行使價：29.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.7倍
中移輕微價外、中短期購(27351)，行使價：46.88元，2021年7月到期，實際槓桿：5.4倍
騰訊輕微價外、中短期購(25733)，行使價：628.88元，2021年6月到期，實際槓桿：5.6倍
騰訊輕微價外、中短期沽(15092)，行使價：530元，2021年5月到期，實際槓桿：6.9倍
融創輕微價外、中短期購(20596)，行使價：30元，2021年6月到期，實際槓桿：3.8倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(64494)，收回價：26590點，槓桿比率：37.6倍
恒指熊證(58841)，收回價：27790點，槓桿比率：39.5倍
全場最貼恒科牛證(62317)，收回價：8010元，槓桿比率：13.3倍
恒科熊證(58812)，收回價：9000元，槓桿比率：9.7倍
藥明較進取牛證(65498)，收回價：92.8元，槓桿比率：9.1倍
藥明中距離牛證(61418)，收回價：84.8元，槓桿比率：5.1倍
全場最貼微盟牛證(64522)，收回價：13.31元，槓桿比率：5倍
全場最貼小米牛證(65558)，收回價：32.949元，槓桿比率：10.8倍
小米熊證(60642)，收回價：37.88元，槓桿比率：10.8倍
中移牛證(62053)，收回價：41.38元，槓桿比率：8.4倍
全場最貼中移熊證(62051)，收回價：48.28元，槓桿比率：5.4倍
融創牛證(60081)，收回價：24.8元，槓桿比率：8.1倍
全場最貼融創熊證(55226)，收回價：30.5元，槓桿比率：4.2倍
騰訊牛證(62696)，收回價：541.8元，槓桿比率：11.1倍
騰訊熊證(56387)，收回價：613.9元，槓桿比率：14.5倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020