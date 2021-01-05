Haven獲三大股東加持都爛尾？揭示美國醫保深層次問題

外媒報道，由巴菲特投資旗艦巴郡、亞馬遜及摩根大通等三家重量級公司，於3年前宣布合資組成的醫保公司「Haven」，將在2月關閉。

Haven發言人Brooke Thurston確認了公司關閉的計劃，聲明稱Haven團隊在探索廣泛健保方案方面取得良好進展，嘗試諸如簡化保險利益、易於申請初級健保、處方藥更能負擔等方面，3家創始公司將利用這些見解繼續進行非正式合作，設計出滿足我們個人員工、所在地特定需求的計劃。

報道引述知情人士透露，Haven周一(4日)已開始通知員工結業的計劃，預計57名員工當中，大部分將被安排到亞馬遜、巴郡或摩通繼續工作，而3家公司仍希望在醫療項目上進行非正式合作。他指出，Haven未能繼續經營的其中一個關鍵問題是，雖然公司想出營運方向，但3家創始公司都用自己的員工執行了自己的項目，合資公司變得可有可無。

Haven在3年前成立時，目標為降低系統成本、改善醫保成效。當時市場認為是結合了科技及金融業的領導公司，而且令同行公司股價大跌。在Haven關門消息傳出後，美國兩大健保巨頭聯合健康集團、Humana，以及老牌藥品連鎖企業CVS Health周一股價均上漲逾2%。

美國醫保是個牽涉醫生、保險公司、藥廠、中間商的複雜且根深蒂固體系，每年為美國帶來3.5萬億美元的損失。Haven關門可能顯示該體系從根本上改革仍是極端困難的事。巴菲特去年亦曾透露，不能保證Haven成功改善醫療保健系統。

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