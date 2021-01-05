摩通12月全球製造業PMI維持53.8　33個月高位

外媒引述摩根大通與IHS Markit等聯合發布的數據顯示，摩通2020年12月全球(哈薩克斯坦及緬甸除外)製造業採購人經理指數(PMI)為53.8，乃33個月高位，已連續6個月擴張。期內，德國、巴西和印度的產出增長最為強勁，而其他大多數大型工業區包括中國、美國和歐元區也出現了擴張。儘管日本是增長趨勢的顯著例外，但在經歷了連續23個月的下降後，日本的產量趨於穩定。

全球12月產出終止連月上升，由前值略上修後接近十年高位55.3，回落至54.9。全球12月新訂單也終止連月上升，由前值略上修後34個月高位55.1，回落至54.5，但已連增6個月；新出口訂單由前值所創兩年半高位51.7，回落至51.1，但已連增4個月。就業指數由前值一年來首呈擴張50.1，微降至50；採購活動連升5個月，製造商庫存量進一步下降。供應鏈壓力仍接近紀錄水平，導致投入價格指數由前值57.4續升至60.9，為2018年7月以來最高；產出價格由前值53.2續升至54.5，創兩年半高。

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