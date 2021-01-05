【高盛推介】阿里繼跌逾3% 博反彈有咩工具？
2021年01月05日 10:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里(09988)昨日逆市跌約2.2%。今早繼續下跌，早上低開約3.3%後跌幅擴大，最低見219.2元。現報220.6元，跌約3.1%，落後大市。銀保監上周表示，對「偽創新」「亂創新」嚴厲打擊，對各類違法違規行為「零容忍」之下，籲各互聯網平台對照自查整改，將安排檢查。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金趁阿里下跌時轉向部署好倉，分別錄得約1,410萬及830萬元資金流入認購證及牛證。
投資者如看好，認購證方面可留意行使價270元以下、5月份或以後到期產品中，槓桿最突出的價外阿里購(18718)，行使價269.08元，2021年05月26日到期，實際槓桿7.0倍，行使價270元以下、五月份或以後到期產品中，槓桿最高。並可留意屬六月份到期的貼價水平產品中，槓桿最突出的阿里購(26936)，行使價250.2元，2021年06月23日到期，實際槓桿5.8倍，六月份到期的貼價水平產品中，槓桿最高。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(63809)，與現價有約14.5元收回距離，收回價206.08元，行使價204.08元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。遠牛選擇則可留意阿里牛(64639)，與現價有約25.6元收回距離，收回價195元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意價年期約5個月的阿里沽(25150)，行使價221.08元，2021年05月24日到期，實際槓桿4.1倍，貼價。熊證方面的近熊選擇可留意阿里熊(64600)，與現價有約29.4元收回距離，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，屬活躍條款的阿里熊(55161)，收回價260元，行使價262元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，活躍條款。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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