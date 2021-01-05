綠葉製藥附屬獲第三方注資6.8億人幣
2021年01月05日 10:48
東網電視更多新聞短片
綠葉製藥(02186)公布，附屬山東博安、原博安股東及投資者訂立認購協議，山東博安有條件地同意發行，佔完成後的山東博安經擴大全部註冊資本的12.32%，注資總額為現金6.81億元人民幣(下同)。
完成後，山東博安的註冊資本將由4.07億元增加至4.64億元，並由綠葉製藥之間接全資附屬公司山東綠葉持有約77.44%，由博安員工持股計劃實體持有10.23%，及由投資者合共持有12.32%。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020