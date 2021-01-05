嘉濤股份發售所得款項改用於收購物業

該公司指出，疫情下香港政府已實施一系列社會隔離措施，令零售業受到嚴重影響，除超級市場或日用品以外的零售額均大幅下跌，令市場內的樓盤供應大幅增加，導致樓價下跌。經考慮到市場內可供收購的物業數目急升，以及樓價大幅下降後，認為收購合適物業較租賃更符合公司及股東的最佳利益，於自有物業中成立一間護理安老院亦能減低零售租賃市場波動。

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