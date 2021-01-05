華彩控股擬更名中國生態旅遊集團

華彩控股擬更名中國生態旅遊集團
2021年01月05日 11:05
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華彩控股(01371)公布，已於1月4日與中國林業生態發展促進會簽訂《關於中國生態旅遊景區開發的戰略合作協議》。根據該協議，協議雙方有意建立全面戰略合作夥伴關係，合作於中國開展生態旅遊業務。
此外，董事局建議將公司之英文名稱由「China LotSynergy Holdings Limited」更改為「China Ecotourism Group Limited」，並採納「中國生態旅遊集團有限公司」
為本公司之中文名稱，以取代現有中文名稱「華彩控股有限公司」。建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會上通過特別決議案；及獲百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。
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