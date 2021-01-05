港股格局：郭思治籲趁高逐步減持
2021年01月05日 11:06
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港股今(5日)跌幅逐步收窄，香港股票分析師協會副主席郭思治表示，倘若大市成交金額維持較高水平，恒指月初有進一步上升機會，目標先看去年2月的28,055點。然而，現時投資者依然跟紅頂白，升勢集中在香港交易所(00388)等強勢藍籌，升勢並不全面。
他續指，恒指現已處兩萬七以上，後市表現還看資金入市態度，建議一般投資者現時宜抱觀望態度，若持貨較多可逐步減持。
另外，儘管現時市場跟紅頂白，但連日創新高的強勢股如小米集團(01810)、港交所等，不應貿貿然在現水平高追，以免要承擔較大的回調風險。至於近期熱炒的新能源汽車和新能源板塊，亦宜待回落後才考慮吸納。
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