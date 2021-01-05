菲律賓12月通脹意外升至3.5%　2019年2月最高

菲律賓統計局公布，2020年12月消費物價指數(CPI)按年意外繼升至3.5%(前值升3.3%)，為2019年2月以來最高，遠高於菲央行設定2.4%至3.2%的通脹目標，且市場原先預期升幅將再放緩至3.1%；但季調後，按月升幅放緩至0.9%(前值升幅加快至1.1%)，已連升4個月。

期內，權重較高的食品和及非酒精飲料通脹年率繼續升至4.8%(前值升4.3%)，其中酒類煙草價格按年續升12.2%。運輸成本按年升幅擴至8.3%(前值升7.9%)。若扣除食品及能源後之12月核心通脹年率略升溫至3.3%，亦高於去年同期升3.1%。

2020年全年累計通脹率2.6%，略高於2019年2.5%。

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