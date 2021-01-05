港股格局：陳炳強料恒指下試二萬七關支持

美股2021年開局表現強差人意，受外圍拖累，港股登上二萬七關後亦乏力。資深股評人陳炳強指出，市場正觀望兩件政局大事，包括美國國會在1月6日計算選舉人票，屆時才正式認證大選結果，若塵埃落定由民主黨候選人拜登出任美國總統的話，利好股市的層面，包括美國或可與貿易伙伴改善關係。

此外，市場亦關注美國喬治亞州參議院兩席選戰，結果直接影響參議院的控制權，若民主黨取得參眾兩院控制權，拜登將不受制肘，推行增加福利或加稅等政策，恐不利環球股市表現，投資者要留意相關風險。陳認為恒指回試27,000點機會大，但仍憧憬新冠肺炎疫苗接種，可助經濟復甦，大市現屬整固階段，不用過於擔心。

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