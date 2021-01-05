【高盛推介】港交所創新高 留意貼價輪證
2021年01月05日 11:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所(00388)昨日突破440元水平，以全日高位的441.8元收市，升約4%。今早繼續上升，開市持平後隨即發力，最高見455元，繼昨日再創歷史新高。現報454.2元，升約2.8%，跑贏大市。以過去兩周計，港交所累計錄得逾14%的升幅。市場繼續憧憬更多中概股上市，當中有報道指，中國網約車企業滴滴出行計劃於今年進行IPO，香港為上市地的選擇之一。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四錄得約290萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。而認沽證則見過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約720萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的高槓桿港交購(28380)，行使價449.08元，2021年03月31日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、高槓桿。中期的選擇可留意價外幅度約8%的高槓桿港交購(28853)，行使價489.08元，2021年04月16日到期，實際槓桿7.9倍，新上市、中年期、高槓桿。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市港交牛(66509)，與現價有約44元收回距離，收回價410.18元，行使價408.18元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，新上市貼牛。並可留意收回價稍遠的港交牛(63837)，收回價405.18元，行使價403.18元，換股比率500，槓桿比率8.41倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬貼價水平的認沽證中，槓桿最突出的港交沽(28855)，行使價373.68元，2021年06月23日到期，實際槓桿7.6倍，貼價水平產品中，槓桿最高。
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