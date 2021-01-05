港元拆息︰1個月跌至0.13厘

2021年01月05日 11:16
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息降至0.03厘；1星期企0.07厘水平；與樓按相關的1個月跌至0.13厘；3個月報0.3厘。
    5/1/2021
    隔夜 0.03804厘
    1星期 0.07018厘
    2星期 0.09661厘
    1個月 0.13482厘
    2個月 0.21232厘
    3個月 0.30982厘
    6個月 0.53464厘
    12個月 0.67643厘
    4/1/2021
    隔夜 0.04027厘
    1星期 0.07429厘
    2星期 0.10661厘
    1個月 0.15000厘
    2個月 0.23220厘
    3個月 0.33054厘
    6個月 0.54125厘
    12個月 0.68607厘
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