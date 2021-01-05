港元拆息︰1個月跌至0.13厘
2021年01月05日 11:16
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息降至0.03厘；1星期企0.07厘水平；與樓按相關的1個月跌至0.13厘；3個月報0.3厘。
5/1/2021
隔夜 0.03804厘
1星期 0.07018厘
2星期 0.09661厘
1個月 0.13482厘
2個月 0.21232厘
3個月 0.30982厘
6個月 0.53464厘
12個月 0.67643厘
4/1/2021
隔夜 0.04027厘
1星期 0.07429厘
2星期 0.10661厘
1個月 0.15000厘
2個月 0.23220厘
3個月 0.33054厘
6個月 0.54125厘
12個月 0.68607厘
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